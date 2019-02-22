Необычные музеи и планетарий: как бюджетно провести выходные в Киеве

Побывать на обложке журнала Forbes, спастись от акулы, уйти от извержения вулкана – это лишь малая часть того, что есть в Музее фотоилюзий. Всего здесь 42 локации в двух залах. Посетители – не просто зрители, а главные герои декораций.

Фотографировать можно и на собственный телефон. Сотрудники бесплатно объяснят, как правильно сделать снимок, чтобы создать оптическую иллюзию. Также на полу есть наклейки-подсказки, ведь каждую локацию нужно фотографировать с расстояния. Стоимость входного билета – 100 гривен в будни и 120 в выходные.

Если же хочется релакса – вам в Музей медуз. В Киевском музее более 20 видов этих морских существ. Впрочем, их жизненный цикл очень короткий, поэтому экспозицию обновляют минимум три раза в год. Каждый аквариум имеет подсветку и искусственное течение внутри. В музее можно не только увидеть редких медуз, но и узнать об их питании. Стоимость билета для взрослых – от 165 до 180 грн, для детей от 95 до 110 грн. Отдельно можно заказать услугу экскурсовода – это еще 200 грн. Фотографировать медуз не запрещают, единственное условие – без вспышки.

А вот увидеть дальние уголки Вселенной можно в Киевском планетарии. По размеру купол планетария второй в Европе – это 830 квадратных метров. С помощью проекторов создается особый эффект присутствия. Планетарий в Киеве обновили, и теперь предлагают художественные программы на темы астрономии, географии и естествознания. В первой половине дня – познавательные сеансы для детей, а после обеда – программы для взрослых. Также есть возможность организовать особенное событие. Стоимость сеанса зависит от расположения места в зале. Цены от 100 до 250 гривен. Есть также удобные пуфы – 300 гривен. В выходные – бонус для детей. После каждого фильма – космическая дискотека с аниматорами.

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К слову, погода в Украине на выходных обещает быть солнечной и морозной. Подробнее о погоде в ближайшие дни – читайте в материале Фактов ICTV.

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