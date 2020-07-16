Нет запрету в 23! В Одессе работники ресторанов и баров вышли на протест

В Одессе несколько сотен работников ресторанов, баров и ночных клубов — вышли на протест. Люди возмущены, что работа их заведений ограничили. После 11 вечера все должно быть закрыто, и именно в это время в Одессе все только начинается — убеждают рестораторы. Запрет — погубит бизнес, который только начал выходить из карантинного кризиса.

Работники одесских ресторанов, кафе и ночных клубов после работы вышли на акцию протеста. Возмущенные тем, что из-за карантина правительство не позволяет их заведениям работать после 23:00.

Такой карантин нанесет большой урон предпринимателям ресторанной сферы. Они опасаются, что запрет 23 убьет малый и средний бизнес в Одессе, ведь больше всего посетителей здесь именно в курортный сезон. Страдают ночные клубы и бары. А также заведения, которые работают в две смены — дневную и ночную. Часть персонала вынуждены будут уволить.

Участники акции называют ограничения абсурдными. Говорят — коронавирусная инфекция не придерживается пространственных и временных ограничений.

Представители ресторанно-гостиничного бизнеса уже попросили областную власть повлиять на городскую комиссию, которая и установила запрет.

С 14 июля в Одессе усилили карантин, запретив всем заведениям общественного питания или развлекательного направления работать в ночное время.

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 23.00 до 07.00 все ночные клубы, рестораны, кафе, столовые, закусочные, кафе и буфеты должны быть закрыты для посетителей.

Это ограничение не распространяется на кинотеатры и учреждения, которые работают на доставку еды.

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