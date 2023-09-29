НОЧНЫЕ ОБСТРЕЛЫ УКРАИНЫ | Результаты визита ГЛАВЫ НАТО | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
— Атака на Николаев;
— Сводка Генштаба за 29.09.2023;
— Бойцы бригады наступления Рубеж собирают на антидроновые ружья;
— РФ обстреляла Херсон, есть погибшие;
— Визиты генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министра обороны Франции Себастьяна Лекорню;
— Визит нового министра обороны Великобритании Гранта Шаппса в Киев;
— Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ;
— Реабилитация по индивидуальным программам в Днепре;
— Вечернее обращение Зеленского 28.09.2023.
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