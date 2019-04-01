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Ночные подсчеты голосов: как работали на участках

В целом явка избирателей в Киеве стала выше, чем средняя по стране – более 68%. Поэтому, чтобы ускорить подсчет голосов, комиссии немедленно начинают работать.

Сначала считают количество бюллетеней в каждой урне. Только потом начинают распределять между тридцатью девятью кандидатами.

Среди всех кандидатов медленно растет и другая кипа бумаги, это испорченные бюллетени.

Хотя из-за некоторых бюллетеней возникают споры. В конце подсчета голосов становится понятно, один бюллетень исчез.

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Из-за исчезновения комиссия составляет акт, в котором надо указать причину.

Составление протоколов, подписание актов, упаковки бюллетеней. Всего на подсчет голосов на участке более чем тысячу избирателей комиссии понадобилось более 4 часов.

Истощенные и усталые, но с результатом в руках члены комиссий приходят к самому сложному – ожиданию. Сдать результаты в окружные избирательные комиссии совершенно непросто. Там очереди достигают километров, время затягивается на часы.

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