Ночной звонок маме, Wi-Fi в парке и взлом Facebook: топ схем мошенников

В Украине процветает киберпреступность. За последние годы количество информационных преступлений выросло вдвое.

Самый распространенный вид — мошенничество в интернете.

Чаще всего украинцев обманывают при интернет покупках. Заказали товар, прислали предоплату, а вещь не пришла.

Уже более двух лет обманутые на несколько тысяч гривен люди пытаются наказать мошенницу. Однако полиция до сих пор ничего не сделали и даже сказали, что ваши дела рассматриваться в прокуратуре не будут.

В то же время юрист предупреждает, такие действия полицейских — неправомерны, а забрав заявление, вы уменьшаете шансы на раскрытие преступления.

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Еще одна циничная схема, которая уже стала классикой среди преступников — ночной звонок маме.

Прежде всего — нужно позвонить родственнику самой, чтобы удостовериться, правда ли это. Однако в панике люди, не подумав, часто сразу перечисляют деньги злоумышленникам, чтобы только помочь близким.

Стоит быть внимательными также со своими смартфонами. Злоумышленники-программисты могут получить доступ к вашему телефону, когда вы подключаетесь к Wi-Fi в ресторане или парке. Поэтому специалисты советуют отключить автоматическое подключение. Доверять можно только официальным сетям учреждений, которые обычно доступны, только если работники сообщили вам пароль.

Расследовать киберпреступления непросто, поэтому лучший совет украинцам — быть осторожными. Не отправлять деньги сомнительным продавцам, не сообщать свои пароли и пин-коды от персональных аккаунтов никому, в том числе лицам, которые представляются работниками банков или правоохранителями.

Кибер-мошенничество в Украине

Департамент киберполиции провел спецоперацию в 10 регионах Украины с целью выявления фактов распространения персональных данных граждан.

В результате спецоперации киберполиция провела 36 обысков и открыла 34 уголовных дела о мошенничестве, распространении информации с ограниченным доступом, а также несанкционированном вмешательстве в электронные операционные системы.

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