Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Ночной обстрел Украины | Продвижение ВСУ на Запорожском направлении | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
— Ночной обстрел Украины дронами.
— Ситуация на фронте.
— Продвижение на Запорожском направлении.
— Аэроразведчики бригады Рубеж нуждаются в вашей поддержке.
— ВР приняла государственный бюджет на 2024 год.
— Забастовка польских перевозчиков: что известно.
— Восстановление Николаевской области.
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