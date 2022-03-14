Ничего святого: русские войска обустраивают огневые позиции в церквях

Войска РФ размещают свои огневые позиции во временно захваченных городах и селах. И даже в церквях – сообщает Генштаб ВСУ.

Там рассказывают: нередки случаи, когда захватчик использует гражданскую инфраструктуру. Несмотря на цинизм, не останавливается и обустраивает святыни под вооружение и военную технику.

Наши бойцы добавляют, что в ведении наступательной операции по всем направлениям, оккупант значительных успехов выдвижения не имел. Основные усилия рашистов были сосредоточены на закреплении и содержании ранее занятых рубежей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.