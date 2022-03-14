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Факты / Видео / Украина

Ничего святого: русские войска обустраивают огневые позиции в церквях

Петр Демьянчук

Войска РФ размещают свои огневые позиции во временно захваченных городах и селах. И даже в церквях – сообщает Генштаб ВСУ.

Там рассказывают: нередки случаи, когда захватчик использует гражданскую инфраструктуру. Несмотря на цинизм, не останавливается и обустраивает святыни под вооружение и военную технику.

Наши бойцы добавляют, что в ведении наступательной операции по всем направлениям, оккупант значительных успехов выдвижения не имел. Основные усилия рашистов были сосредоточены на закреплении и содержании ранее занятых рубежей.

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