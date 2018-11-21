Никто, кроме нас: как украинские десантники защищают страну

Их называют крылатой пехотой. А их девиз – Никто, кроме нас – знает каждый. Сегодня в Украине отмечают день десантно-штурмовых войск.

21 ноября – День Архистратига Михаила, верховного командующего Божьего войска в битве против нечистых сил.

Десантно-штурмовые войска – это отдельный род войск вооруженных сил Украины. Они в прямом смысле должны падать на противника с неба и действовать в его тылу. Операции десантников во время антитеррористической операции стали легендарными. Они освобождали Славянск и устанавливали украинский флаг на горе Карачун.

Они держали оборону Луганского аэропорта. Они были киборгами в боях за Донецкий аэродром. А еще провели самый длинный в военной истории мира рейд.

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В крылатой пехоте говорят, бывших десантников не бывает. В начале войны, это были наиболее боеспособные подразделения, и без них неизвестно, где проходила бы линия фронта. И сегодня они готовы выполнить приказ – и освобождать оккупированные земли.

Напомним, День десантника в Украине c 2017 года отмечают не 2 августа, а 21 ноября.

Опубликовано Ноябрь, 21 в 16:40



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