Никополь в огне: как люди выживают 4 месяца под обстрелами

Один человек погиб, один — ранен — ​​и масштабные разрушения. Из градов и ствольной артиллерии оккупанты обстреляли Марганецкую общину на Днепропетровщине. Туда прилетели 40 вражеских снарядов. Есть значительные разрушения – десятки изуродованных домов, лицей – все это последствия «рускава мира».

Накануне ночью оккупанты били и по Никополю. Под вражеским огнем район уже четвертый месяц подряд. Дни, когда россияне не обстреливали общины, можно пересчитать по пальцам. Всю ночь россияне били по людям со стороны временно оккупированного Энергодара — атака унесла жизни гражданского человека. Еще один человек с осколочными ранениями – в больнице.

А еще россияне обстреляли – лицей, магазины и админ здания. Днем и ночью оккупанты терроризируют и Никополь — город всего в нескольких километрах от оккупированной территории. В городе не осталось ни одного района, куда бы ни приземлялись вражеские снаряды.

После ночных обстрелов оставшиеся в Никополе жители вместе с коммунальщиками ликвидируют последствия «рускава мира». Впереди зима, люди собираются. Выехавшие просят соседей позаботиться о своих поврежденных квартирах.

Враг не прекращает атаку критических объектов Днепропетровщины. Ночью дронами-камикадзе россияне ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Каменском районе. В областной военной администрации заявили о серьезных разрушениях.

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