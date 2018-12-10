Нимб и крылья: фестиваль ангелов в Польше

Первый уикенд после Николая, сюда, в Ланцкорона, что в 25 км от Кракова, слетаются ангелы отовсюду. Фестиваль в городке уникален, это не просто совместная забава, а прежде всего открытие человеческих сердец. Мы часто не замечаем, что рядом есть люди, которые своим добром помогают другим.

Первый фестиваль состоялся в 2004 году, тогда и возник своеобразный гимн мероприятия, слова к которому написал местный поэт Яцек Войс. Ежегодно в Ланцкорону съезжается все больше туристов и участников. Были выступления групп, различные мастер-классы, совместные танцы и чтение известных писателей. И все должно быть связано с ангелами.

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Для людей главная идея – быть важными для других. Праздник начинается с того, что дети в костюмах ангелов берут листовки-пожелания и идут городком. Написать их могут все желающие. Стучатся в каждый дом и зачитывают. Эти пожелания получают все жители.

В финале – перерасчет ангелов в городе. На этот раз их было шесть сотен. На сотню больше, чем в прошлом году. А начинали когда-то с двух десятков местных ангелочков. Сейчас есть постоянные участники, которые ежегодно приезжают из других городов и каждый раз придумывают оригинальные костюмы.

К слову, грузинские хачапури и вино, китайский шелк и фарфор, швейцарский сыр и шоколад – это только маленькая часть того, что было с представлено в столичном НСК Олимпийский.

Опубликовано Декабрь, 10 в 11:48



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