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Бред собачий! Путин в очередной раз опроверг военное присутствие Кремля на Донбассе

Пересматривать Минские соглашения и закон об особом статусе Донбасса неприемлемо. Об этом сегодня заявил российский президент Владимир Путин на инвестиционном форуме в Москве.

Он традиционно назвал сторонами конфликта в Донбассе Украины и так называемых ополченцев, и упорно скрывает военное присутствие Кремля.

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На вопрос, какие у него отношения с президентом Украины, Путин ответил, – никаких. Однако у него сложилось впечатление, что Зеленский симпатичный, искренний и реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в частности на Донбассе.

Также Путин в очередной раз цинично заверил, что Кремль ни на кого не нападает и назвал противоположные версии собачьим бредом.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Путин заявил о полном контакте с Зеленским.

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