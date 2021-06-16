НКРЭКУ передает теплопоставщиков местным властям: как это повлияет на тарифы
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в рамках децентрализации передает регулирование работы теплоснабжающих компаний в регионах местным органам власти.
То есть местным властям будут подчиняться все тепловые предприятия, кроме ТЭЦ, теплоэлектроцентралей и атомных электростанций.
Теперь именно местные органы власти будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для теплоснабжающих предприятий.
В НКРЭКУ уверяют, что кардинально на тарифы это не повлияет, потому что определяющим фактором является цена на топливо. Более того, это пойдет на пользу потребителям.
— Поддержать децентрализацию — это первое, приблизить формирование тарифов и инвестиционных программ к общинам, которые могут это контролировать, участвовать в решениях, каким образом в городе формировать развитие теплоснабжения, где покупать и какое топливо, — объяснил Алексей Магда, член НКРЭКУ.
По данным соцопроса компании Research & Branding Group, каждый пятый украинец не доплачивал за коммуналку в отопительный сезон.
Только 42% платили за коммунальные услуги в полном объеме, 37% — делали это с задержкой и 18% потребителей оплачивали коммунальные счета в неполном объеме.