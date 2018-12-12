Ночлег депутатов на рабочем месте и вручение премии Сенцову: как прошел день в Европарламенте

Европейский парламент – практически на осадном положении. Евродепутаты с красными глазами и утомленными лицами. Из-за стрельбы на рождественской ярмарке многим пришлось спать на работе, потому что в отель никак не добраться.

Но работа идет по плану, это принципиальная позиция евродепутатов. Не поддаваться панике и страху.

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Центральное событие дня – вручение премии имени Сахарова за свободу мысли. В этом году – впервые в истории – она ​​досталась украинцу. Режиссеру Олегу Сенцову. Он, как сказал в торжественной речи президент Европарламента, стал символом людей, которые борются за права других.

Обращение из-за стен колонии – в зале Европейского парламента – озвучила сестра Сенцова Наталья Каплан. Она и адвокат режиссера Дмитрий Динзе – представляли Олега Сенцова на этой церемонии.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что депутаты Европарламента требуют новые санкции против РФ.

Опубликовано Декабрь, 12 в 21:54



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