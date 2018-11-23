Ночуют под магазинами: как проходит черная пятница в разных странах

Черная пятница в Украине. Сегодня для всех поклонников шопинга – просто райский день. В магазинах огромные скидки.

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Здесь главное не потерять голову и не растратить все. Черная пятница пришла к нам из США. Там скидки достигают 90%. Люди в надежде ухватить дешевый товар – даже ночуют под магазинами.

Есть ли такой ажиотаж у нас, соответствуют ли действительности у нас скидки, и в целом украинцы склонны ли к сумасшедшего шопинга.

К слову, черная пятница 2018: где будут распродажи.

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