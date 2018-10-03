Номера шоу-балета и фаер-шоу – бренду AleXX 15 лет

Ожидаемо, грандиозно и феерично состоялось празднование – 15 лет креативного, в стиле фьюжн, бренда AleXX. Без сомнений, организаторам шоу удалось ярко доказать, что это не только напиток, это стиль, ритм, это вкус жизни.

Соответствовало этому слогану и празднование дня рождения. Оно происходило не только на земле. Гостей ожидало много сюрпризов.

Смотрите: Легкий и понятный юмор: премьера сериала Папаньки

Ярким событием стало вручение премии ALEXX AWARDS за весомый вклад в развитие клубной культуры. 15 премий получили номинанты по случаю юбилея бренда.

День рождения прошел по всем канонам яркого праздника. Зрелищные номера шоу-балета, фаер-шоу и всемирно известный диджей Бурак Йетер, ждали гостей праздника. Страсти улеглись, но шоу не заканчивается. Поэтому ждем от бренда новых шоу.

К слову, реалити Подиум: новое шоу о народной моде.

Опубликовано Октябрь, 03 в 20:23



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.