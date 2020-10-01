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Факты / Видео / Украина

Норма превышена в 20 раз: из-за пожаров на Луганщине Харьков задыхается от смога

Ветер принес дым из Луганщины в Харьков и смог буквально накрыл город. Люди жалуются на головную боль, удушье и кашель.

Уровень загрязнения воздуха ночью, по данным сайта Air-pollution, превышал норму в 20 раз, в дома также просочился запах, в соцсетях горожане выкладывают фото, измерителей загрязнения, которые показывают превышение нормы в несколько раз.

А ночью в городе прошел так называемый грязный дождь, автомобили горожан покрытые грязью и черной пылью, который трудно оттереть. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям говорят, что смог может продержаться в Харькове несколько дней.

Пожары в Луганской области

30 сентября на территории Луганской области зафиксировано 146 пожаров в 32 населенных пунктах, вследствие которых уже погибли девять человек.

Из-за пожаров, вспыхнувших 30 сентября, перекрыто движение в Станицу Луганскую.

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