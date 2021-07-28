Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Новая Covid-волна: готовы ли регионы к осенней вспышке заболеваемости

Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине уже осенью. Однако больницы не во всех регионах пока готовы к очередной волне.

Одесская область имеет все шансы первой войти в новую волну коронавируса, последние несколько дней регион — в лидерах по уровню заболеваемости коронавирусом. В области разворачивают новые отделения, закупают кислородные концентраторы и обустраивают места.

Работники Центра социально-значимых болезней отмечают, что к вспышке заболеваемости готовы.

Читайте: О национальной вспышке Covid-19 пока говорить рано — KSE

А вот Харьковская область рискует войти в новую волну пандемии с долгами перед медиками и неподготовленной госпитальной базой: количество опорных больниц сократили наполовину.

Кроме того, в инфекционке, передовом учреждении для приема больных коронавирусом, врачи до сих пор не получили ни копейки за июнь.

К очередной волне готовится и Львовская область. Здесь ситуация с готовностью больниц к вспышке коронавируса лучше, чем на Харьковщине.

Сейчас в области принимают больных коронавирусом 14 больниц. Там обустроили более 3 тыс. коек. И при необходимости восстановят работу еще в 10 медучреждениях, в которых весной также лечили пациентов.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Путешествовали в РФ: в Украине подтвердили уже 17 случаев Дельта-штамма
Путешествовали в РФ: в Украине подтвердили уже 17 случаев Дельта-штамма
Для штамма Дельта повышен риск повторного инфицирования — Кузин
Для штамма Дельта повышен риск повторного инфицирования — Кузин
Самоизоляция в Украине и вакцинация детей в мире: Covid-новости 28 июля
Самоизоляция в Украине и вакцинация детей в мире: Covid-новости 28 июля
Украина ужесточила правила пересечения границы: какие документы нужны
Украина ужесточила правила пересечения границы: какие документы нужны
Мозговой туман: у переболевших Covid-19 снижаются умственные способности
Мозговой туман: у переболевших Covid-19 снижаются умственные способности
США снова возвращаются к масочному режиму, правило касается даже вакцинированных
США снова возвращаются к масочному режиму, правило касается даже вакцинированных
Без удаленки. Ляшко назвал условие, которое позволит школам работать во время карантина
Без удаленки. Ляшко назвал условие, которое позволит школам работать во время карантина
Прибывшим из РФ — особое внимание: Кабмин хочет изменить правила пересечения границы
Прибывшим из РФ — особое внимание: Кабмин хочет изменить правила пересечения границы
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка