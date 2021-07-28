Новая Covid-волна: готовы ли регионы к осенней вспышке заболеваемости

Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине уже осенью. Однако больницы не во всех регионах пока готовы к очередной волне.

Одесская область имеет все шансы первой войти в новую волну коронавируса, последние несколько дней регион — в лидерах по уровню заболеваемости коронавирусом. В области разворачивают новые отделения, закупают кислородные концентраторы и обустраивают места.

Работники Центра социально-значимых болезней отмечают, что к вспышке заболеваемости готовы.

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А вот Харьковская область рискует войти в новую волну пандемии с долгами перед медиками и неподготовленной госпитальной базой: количество опорных больниц сократили наполовину.

Кроме того, в инфекционке, передовом учреждении для приема больных коронавирусом, врачи до сих пор не получили ни копейки за июнь.

К очередной волне готовится и Львовская область. Здесь ситуация с готовностью больниц к вспышке коронавируса лучше, чем на Харьковщине.

Сейчас в области принимают больных коронавирусом 14 больниц. Там обустроили более 3 тыс. коек. И при необходимости восстановят работу еще в 10 медучреждениях, в которых весной также лечили пациентов.

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