Новая история равенства: в Украине состоялся MediaForShe Congress

Глобальное движение HeForShe от ООН Женщины и StarLightMedia начали диалог о гендерном равенстве в работе украинских медиа. MediaForShe Congress — событие, где украинские медиа говорили об изменении подходов к представлению женщин в медиа и создании недискриминационного контента.

Лозунг MediaForShe Congress – новая история равенства. Его ежегодно проводит организация ООН Женщины в Украине, чтобы поговорить о гендерном равенстве и о том, как не допускать дискриминации. В частности, в СМИ, на телевидении, в рекламе или в кино.

Организаторы Конгресса разработали специальный Конструктор обязательств, где руководство СМИ, журналисты, редакторы и другие игроки сферы будут выбирать, как именно они могут ускорить достижение гендерного равенства в Украине.

Партнером MediaForShe Congress в этом году стала и медиагруппа StarLightMedia — компания, которая первой подписала документ о принципах расширения прав и возможностей женщин (Women’s Efmpowerment Principles) и публично отчиталась о достигнутом прогрессе в сфере гендерного равенства.

– Мы считаем, следуя примеру наших акционеров, что самое важное — заботиться о безусловном гендерном равенстве, и своим примером хотели бы вдохновлять другие украинские компании безусловно заботиться об этом, – заявил СEO медиагруппы StarLightMedia Александр Богуцкий.

Следуя примеру StarLightMedia к инициативе присоединились компании Hromadske, Film.UA и телеканал 1+1.

Всего меморандум уже подписали 15 ведущих СМИ. Присоединиться к инициативе могут все желающие и сознательные медийщики.

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