Новая мода на выпускные: тур по Европе вместо банкета и дорогих нарядов

Отказаться от застолья, зато увидеть мир – украинские выпускники все чаще отказываются от праздников в ресторанах в пользу интересных путешествий.

Ученики 11-Б третьей школы в Золотоноше вместо дорогих нарядов, пира и официоза выбрали тур по Европе. За неделю путешествий всем классом, посетят пять стран.

Несмотря на то, что активно готовились к традиционному выпускному, родители идею детей охотно поддержали. Оригинальную идею своим ученикам подсказала классный руководитель 11-Б. Вместе уже путешествовали по Украине. А в прошлом году женщина сама выпускала сына, поэтому сколько обходится последний бал знает не понаслышке.

– Это около 14 тыс. грн, если мальчик. Это и стоимость костюма, и платье для мамы, и услуги мейкапера, парикмахера. Только ресторан нам вышел 2300 грн, – отметила классный руководитель Лариса Веретильник.

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Выпускников, вместо традиционного застолья и роскошных платьев на один раз, ждут Краков, Прага, Будапешт, Мюнхен, Вена и Львов. В автобусный тур они отправятся 20 июня. Обойдется детям это в почти 8 тыс. грн, но в эту сумму уже входят дополнительные экскурсии, проживание и завтраки.

Это первый такой опыт и для золотоношских туроператоров. Но после огласки этой идеи, их буквально засыпали подобными обращениями из других школ.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько стоит выпускной 2019.

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