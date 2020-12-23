Новая немецкая линия для производства конфет необычной формы
Новогодние праздники невозможно представить без сладостей и вкусностей. Многие из нас помнят вкус орешков и шоколада с новогоднего подарка. Да и сейчас эта традиция неизменна, а производители создают новые сладости оставляя высокий стандарт, рассказывают представители шоколадной фабрики Millennium.
Чтобы радовать своих потребителей на предприятии постоянно совершенствуются.
Читайте: Идеи подарков на Новый год 2021
Сотрудники шоколадной фабрики Millennium поздравляют с наступающими праздниками и надеются, что их разработка придется по душе не только детям, но и старшему поколению.
2020-12-23
Теги: цукерки