Новая спецтехника и запасы соли с песком: как коммунальщики Украины подготовились к зиме

Не паниковать призывают украинцев коммунальщики – они активно готовятся к снегопадам и отчитываются о наличии всего необходимого и даже современной техники. Убеждают – в случае непогоды, дороги вовремя почистят и посыпят.

Но украинцы не слишком в это верят, потому что последние капризы погоды – мокрый снег и морозы показали, что не везде люди и машины могут чувствовать себя в безопасности. А календарная зима с реальными снегопадами еще даже не наступила.

Столичные чиновники во всех грехах обвинили автовладельцев, не переобулись на зимнюю резину. И убеждали – до нынешней зимы коммунальщики подготовились тщательно. Закупили более 70 тыс. тонн соли и песка. А также приобрели полсотни единиц новенькой спецтехники.

Читайте: На улице или в гараже? Где лучше хранить авто зимой

Готовы встретить зиму и в Днепре. Здесь коммунальщики хвастаются: автопарк обновили на 70 процентов. В случае вьюги и гололеда на улицы города выедет почти 350 единиц снегоуборочной техники. Говорят, ее закупили в Европе и надеются – она ​​не подведет. К тому же вся система автоматизирована. Чиновники в реальном времени могут отслеживать маршрут каждой снегоуборочной машины.

Несмотря на то, что в Одессе зима по большей части не снежная, на случай метелей коммунальщики подготовились еще в октябре. Снегоуборочная техника, как и личный состав, уже наготове. В городе 6 станций – в каждом районе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о подробном прогнозе погоды на зиму.

Опубликовано Ноябрь, 30 в 11:58



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.