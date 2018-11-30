Новая спецтехника и запасы соли с песком: как коммунальщики Украины подготовились к зиме

Не паниковать призывают украинцев коммунальщики – они активно готовятся к снегопадам и отчитываются о наличии всего необходимого и даже современной техники. Убеждают – в случае непогоды, дороги вовремя почистят и посыпят.

Но украинцы не слишком в это верят, потому что последние капризы погоды – мокрый снег и морозы показали, что не везде люди и машины могут чувствовать себя в безопасности. А календарная зима с реальными снегопадами еще даже не наступила.

Столичные чиновники во всех грехах обвинили автовладельцев, не переобулись на зимнюю резину. И убеждали – до нынешней зимы коммунальщики подготовились тщательно. Закупили более 70 тыс. тонн соли и песка. А также приобрели полсотни единиц новенькой спецтехники.

Читайте: На улице или в гараже? Где лучше хранить авто зимой

Готовы встретить зиму и в Днепре. Здесь коммунальщики хвастаются: автопарк обновили на 70 процентов. В случае вьюги и гололеда на улицы города выедет почти 350 единиц снегоуборочной техники. Говорят, ее закупили в Европе и надеются – она ​​не подведет. К тому же вся система автоматизирована. Чиновники в реальном времени могут отслеживать маршрут каждой снегоуборочной машины.

Несмотря на то, что в Одессе зима по большей части не снежная, на случай метелей коммунальщики подготовились еще в октябре. Снегоуборочная техника, как и личный состав, уже наготове. В городе 6 станций – в каждом районе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о подробном прогнозе погоды на зиму.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На улице или в гараже? Где лучше хранить авто зимой
Отдых в Славском: почему стоит посетить курорт уже этой зимой
Как не буксовать на снегу и на льду: 5 правил вождения зимой
Не заводится авто зимой – причины и что делать
Без ручника и спрея. Как ездить на авто зимой
Еда от военных, отопления брикетами: какой будет зима на передовой
Как правильно подготовить автомобиль к зиме?
Аж глаза выедает. В Киеве жилой дом затапливает фекалиями

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка