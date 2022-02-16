Новая тактика Запада на наглость Кремля: удалось ли выбить козыри из рук Путина

Украина оказалась в центре гибридной войны – между западом и Россией. Именно так эксперты объясняют постоянные информационные вбросы как с востока, так и с запада. Если к наращиванию войск на границах мы уже привыкли, то сигналы о переезде иностранных дипломатических представительств во Львов и призывы, например, к американским гражданам срочно покинуть территорию Украины, сильно ударили по нашим нервам.

Факты ICTV пообщались с экспертами и выяснили, что это была едва ли не единственная возможность выбить козыри из рук Путина. И запад ею воспользовался.

Призывы Государственного департамента США выехать из посольства США в Киеве, слив даты возможного наступления 16 февраля, кибератаки и сообщения о российско-белорусских учениях, заставили нервничать многих украинцев. Вплоть до желания пересидеть возможную горячую фазу войны в западных областях.

Впрочем, эксперты говорят: если Россия ведет себя нагло, то западные партнеры, прежде всего оказывают давление на агрессивный Кремль. Иногда – гибридными методами. Происходящее сейчас в Кремле экс-глава МИД Павел Климкин называет пасьянсом.

– Он хотел разложить себе на столе пасьянс и выбирать из него карты, какой вариант сейчас, какая опция завтра. А американцы его долбят и сужают ему маневр. И фактически, у него эти настройки выбивают. Дополнительно это помогает настроить европейских партнеров, поскольку они там иногда колеблются, – уверен Павел Климкин.

То есть фактически запад избрал новую тактику сдерживания. Он сливает реальные разведданные. И так перехватывает инициативу у агрессора.

При этом Россия уже сейчас терпит большой финансовый ущерб. Но страдает и Украина. Курс доллара несколько раз пытался перепрыгнуть за 29 грн, забрали деньги некоторые инвесторы. Однако аналитики говорят: если вторжения не будет, украинская экономика благодаря западной финансовой помощи довольно быстро восстановится. Нам уже пообещали поддержки на $2 млрд. Наступать со всех сторон Россия все же не готова – считает бывший заместитель председателя Службы безопасности Виктор Ягун. У Москвы есть самолеты и оружие, но не хватает мотивированных людей.

— Им не хватало людей, которые могли бы овладеть здесь территорией, которую они хотели захватывать. Все. что они могли сделать — это навредить нашей инфраструктуре, то есть нанести вред, возможно, усилить, как они мечтали, панику. Но захватить территории и удержать их, у них точно не хватало численности, – уверен генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун.

Генерал-майор прогнозирует: если сейчас и наступит затишье, разбиться нельзя. Путин любит советские даты. По типу 23 февраля, 9 мая или 22 июня. Поэтому Украина должна быть всегда готова. Тем более, что нынешний задекларированный Кремлем отвод войск может оказаться фикцией. В то же время и отчаиваться украинцы не должны, ведь это играет на руку врагу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.