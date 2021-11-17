Новая украинская школа: почему реформа находится на грани срыва

Новая украинская школа – это ключевая реформа Министерства образования Украины. Главная задача – научить детей пользоваться знаниями, критически мыслить, не бояться выражать свое мнение.

Первоклассники во всей Украине начали обучение по новым принципам в 2018 году. Со следующего года должна приступить средняя школа. Однако реформа оказалась на грани срыва! Почему? Выясняли Факты ICTV.

Реформировать украинскую школу взялось несколько лет назад Министерство образования. По замыслу, новая украинская школа должна быть абсолютно другой. Цель — научить детей пользоваться знаниями, а не зазубривать. Однако теперь эксперты и учителя рассказали, что реформа находится на грани срыва.

Родители учеников младшей школы ведут на обучение своих детей. Все они учатся по программе новой украинской школы. Идея НУШ – коренным образом изменить концепцию школы. Дети должны не просто заучить факты, а научиться применять знания на практике, поскольку сейчас с этим есть проблемы.

Два года назад результаты Международной программы оценки образовательных достижений учащихся PISA шокировали. Четверть украинских подростков не могут анализировать тексты и не знают, как работают законы физики. С математикой еще хуже – ее плохо сдали 36% участников ВНО.

Первые пилотные классы начали учиться пять лет тому назад. Учитель Ярослава Тарсакова – первопроходец. Она удовлетворена результатами своих учеников.

– Была цель, чтобы дети с удовольствием ходили в школу. Отмена оценки в начальной школе – это большой плюс. Они знают, что имеют право на ошибку, — рассказала учитель Ярослава Тарсакова.

Теперь эти дети — уже пятиклассники, которые должны стать предвестниками реформы средней школы. Но учебный год начали без полного комплекта учебников. И так во всех пилотных школах.

– Этот выбор плохо реализован. Полгода отстает методическое обеспечение программы. И нам, конечно, тяжело, — отметила директор средней школы №5 в Киеве Светлана Олексюк.

Эксперт Иванна Коберник убеждена, что реформа находится под угрозой, а виновато в этом Министерство образования. Опоздание с программами и учебниками – половина дела. Под вопросом их качество.

– Очень похожи на старые программы. Есть впечатление, что составители этих программ не читали стандарт об образовании. Никакого преемства нет. На апробацию прислали учебник для пятого класса слово в слово как в старом, – поделилась Иванна Коберник.

Если программы не отработают до начала следующего года, когда реформа должна распространиться на среднюю школу, ее просто не будет. Неизвестно, успеют ли научить педагогов, которых гораздо больше, чем в младших классах.

В Институте модернизации и развития образования, где разрабатывают программы и утверждают учебники, согласились, что все делали быстро.

— Модельные обучающие программы делали в короткие сроки. В начале июля мы уже имели программы. С середины июля началась разработка учебных материалов.

Почему материалы для реформы разрабатывали впритык к учебному году? Чиновница объяснила просто – ждали утверждения госстандарта. Но документ утверждало и Министерство образования. Почему этого не сделали вовремя – ответа нет.

Участвующие в пилотном проекте директора и учителя делают все, чтобы реформу не свернули. Они верят, что могут ее развивать.

Директор столичной школы Дмитрий Борсук показал оборудование в кабинете биологии. Его покупали за школьные средства, не дожидаясь помощи. Сейчас практически все зависит от учителей.

Вероятно, что в тех школах, где хотят сделать реформу, она будет в перспективе. Но хватит ли этого энтузиазма всем?

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