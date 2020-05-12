Новая Великая депрессия. В США 30 млн безработных нуждаются в финансовой помощи

США начинают ослаблять карантин, хотя в стране ежесуточно фиксируют тысячи новых случаев заражения, в целом по стране более 1,4 млн больных. Однако карантин наносит колоссальный экономический ущерб. В стране самый большой со времен Великой депрессии уровень безработицы. Поэтому в штатах стало появляться много новых благотворительных проектов.

Более 30 млн людей отправились на пособие по безработице. На этом фоне молниеносно возросла потребность в банках пищи. Это пункты, которые работают на благотворительных взносах, и где можно получить свежие продукты бесплатно. В стране их десятки тысяч и сейчас в большинстве выстраиваются очереди. Подробнее в сюжете Юлии Ярмоленко.

Напомним, в США разрабатывается по меньшей мере восемь потенциальных вакцин от коронавируса. Об этом заявил ведущий эпидемиолог страны Энтони Фаучи.