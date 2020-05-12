Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Новая Великая депрессия. В США 30 млн безработных нуждаются в финансовой помощи

США начинают ослаблять карантин, хотя в стране ежесуточно фиксируют тысячи новых случаев заражения, в целом по стране более 1,4 млн больных. Однако карантин наносит колоссальный экономический ущерб. В стране самый большой со времен Великой депрессии уровень безработицы. Поэтому в штатах стало появляться много новых благотворительных проектов.

Более 30 млн людей отправились на пособие по безработице. На этом фоне молниеносно возросла потребность в банках пищи. Это пункты, которые работают на благотворительных взносах, и где можно получить свежие продукты бесплатно. В стране их десятки тысяч и сейчас в большинстве выстраиваются очереди. Подробнее в сюжете Юлии Ярмоленко.

Напомним, в США разрабатывается по меньшей мере восемь потенциальных вакцин от коронавируса. Об этом заявил ведущий эпидемиолог страны Энтони Фаучи.

Теги:

По теме

Восемь потенциальных вакцин от Covid-19 разрабатывают в США — эпидемиолог
Восемь потенциальных вакцин от Covid-19 разрабатывают в США — эпидемиолог
Конгресс США призвал усилить санкции против РФ из-за нарушения прав человека
Конгресс США призвал усилить санкции против РФ из-за нарушения прав человека
Лечат легкую форму Covid-19: особенности телемедицины в США
Лечат легкую форму Covid-19: особенности телемедицины в США
В США за месяц уволили 20,5 млн человек — самый высокий показатель за 70 лет
В США за месяц уволили 20,5 млн человек — самый высокий показатель за 70 лет
США хотят запретить выдачу виз студентам и высококвалифицированным специалистам
США хотят запретить выдачу виз студентам и высококвалифицированным специалистам
В США самолет насмерть сбил человека в аэропорту
В США самолет насмерть сбил человека в аэропорту
Коронавирусом заболел личный стюард Трампа
Коронавирусом заболел личный стюард Трампа
Выборы на Донбассе в нынешних условиях невозможны — Госдеп
Выборы на Донбассе в нынешних условиях невозможны — Госдеп

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх