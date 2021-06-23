Новации, пути развития бизнеса и применения ІТ-технологий: ключевые темы іForum в Киеве

Для тех, кто хочет быть в авангарде развития ІТ и следить за трендами, актуальной стала масштабная для Украины и Восточной Европы конференция — іForum. Она состоялась в Киеве.

Форум посвятили изменениям в мире из-за пандемии. И перспективам — как выжить и двигаться дальше. Речь шла о новациях, пути развития бизнеса, применение ІТ-технологий.

В форуме приняли участие много предпринимателе, а также интересных спикеров.

Актуальность этого форума имела еще и психологическую составляющую, говорят участники. После пандемии важно себя почувствовать частью мощного сообщества.

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