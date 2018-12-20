Новая маркировка продуктов в Украине: что изменится и штрафы

Больше шрифт, обязательно – конечный срок годности, и подробно расписан состав всех ингредиентов и примесей. В Украине будут по-новому маркировать продукты. Это касается как отечественного, так и импортного производителя. Изменения в закон разрабатывали более трех лет и наконец приняли в целом. Разработчики закона уверяют – взяли лучшее из европейских наработок.

На упаковке обязательно должны указать, содержит ли продукт аллергены. Или предостережения для диабетиков. Даже если мясо или рыба хоть раз были разморожены – покупатель должен это знать.

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Еще одна новация – теперь на упаковке всегда будут указывать не дату изготовления продукта, а срок его годности.

Нарушителей будут штрафовать от 20 до 60 тысяч гривен. За строгое несоблюдение норм – товар будут снимать с полок. Осуществлять контроль будет служба защиты потребителей. Обещают удвоить проверки и быстрее реагировать на жалобы покупателей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что два всемирно известных бренда откроют магазины в Украине.

Опубликовано Декабрь, 20 в 13:47



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