Новое медицинское оборудование для пациентов Полтавщины

В Полтаве состоялась презентация нового медицинского оборудования, закупленного на средства Всемирного банка в рамках субпроектов Введение инновационной модели системы предоставления услуг больным гипертонией.

Пациенты Полтавщины будут получать услуги на закупленное оборудование бесплатно.

Среди медицинского оборудования и техники, которое получила Полтавская область – автомобили экстренной помощи, новейший операционный нейрохирургический микроскоп и система нейронавигации, лазерная установка, а также лабораторное и диагностическое оборудование, которое крайне важно для диагностики и своевременного лечения.

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Медицинская помощь Полтавщины приближается к международным стандартам, а многим пациентам уже не придется ехать на лечение в другие города.

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