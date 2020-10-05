Новое повышение тарифов на электроэнергию парализует украинскую промышленность

Не успели украинские промышленники оправиться от августовского повышения тарифов на электроэнергию, так как транспортировка подорожала почти на 55%, компания Укрэнерго подготовила очередной сюрприз — тарифы на транспортировку электричества могут вырасти снова.

Сначала речь шла о тройном повышение, сейчас же обсуждают рост на 30% — с 240 до 313 грн за мегаватт в час.

А все из-за миллиардных долгов государства перед зелеными энергетиками.

Украинские промышленники такими действиями шокированы. Только в течение лета стоимость электроэнергии для них выросла на четверть, а за последние 11 месяцев на 40%. Очередное повышение может стать фатальным для многих отраслей промышленности.

Если тарифы снова поднимут, в следующем году металлургия понесет убытки на 7 млрд грн, предприятия будут вынуждены сокращать мощности, увольнять работников. И это все деньги, которые в свою очередь недополучит госбюджет в виде налогов.

На крупнейшем в Украине металлургическом комбинате подсчитали: на следующий год должны дополнительно найти почти миллиард гривен.

Но неизвестно сколько еще повышений будет. Поэтому обратились к председателю комитета Верховной Рады по вопросам энергетики с просьбой инициировать мораторий на повышение тарифов до конца следующего года.

Андрей Герус, председатель профильного комитета успокаивает, пока все на уровне обсуждения. Но парламент не позволит энергетическим монополистам наживаться за счет уничтожения промышленности и обнищание миллионов украинцев.

Рост цен на передачу электроэнергии

Цены на передачу электроэнергии вырастут в полтора раза. Такой тариф согласовала Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Для бизнеса это миллиарды гривен дополнительных расходов ежегодно.

На заседании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, председатель Укрэнерго просил вдвое увеличить тариф на транспортировку электроэнергии, чтобы покрыть 20 млрд грн долга перед зеленой генерацией.

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