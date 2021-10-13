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Маргарита Верещагіна |

Новенький внедорожник от ТРЦ Gulliver: как отпраздновали 8 лет

Звезды с неба надо — хватать! И добираться до них очень просто, уверены в столичном ТРЦ Gulliver. Надо только удачно попасть на правильное пати. Поэтому специально для этого здесь и устроили космическое празднование Дня рождения — целых 8 лет вместе.

В удачу, которую приносят звезды, верит киевлянин Дмитрий. В этот праздничный день он получил новенький внедорожник от ТРЦ. А годом ранее на этой сцене стояла его жена.

А завершилось космическое празднование не менее ярким шоу. На огромные экраны, которые охватывают Gulliver, вывели концерт Макса Барских, чтобы как можно больше людей могли приобщиться к празднику.

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