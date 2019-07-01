Новые блиндажи под носом у врага: как работает украинская королевская пехота

Российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил: есть погибший и раненые.

Все произошло утром, во время эвакуации раненого в районе Водяного, враг цинично и подло обстрелял санитарный Хаммер одного из подразделений Объединенных сил с ПТУР. Вследствие прямого попадания управляемой ракеты боевиков один военный погиб на месте.

Опасность на этой позиции в основном не от обстрелов боевиков, а от действий диверсионно-разведывательной группы противника. Боевики приближаются к нашей позиции серой зоной ближайшей посадкой и уже оттуда могут открыть огонь из гранатометов.

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Виктор рассказывает особенности тактики боевиков на позициях южнее оккупированного Донецка. И парень признается – подобные провокации бывают не часто. Сказываются эффективные действия бойцов бригады Королевской пехоты. Ведь есть опыт, приобретенный в реальных боях. Только за последний год подразделение повоевало под Горловкой и сейчас стоит на окраинах Донецка.

За время ротации королевские пехотинцы уже накопали сотни метров новых ходов сообщений под носом у врага. Сейчас обустраивают блиндажи, чтобы в случае обстрела было где переждать вражескую атаку. Все собственными силами, носят бревна когда наступают сумерки. Бойцы шутят – на войне овладели специальностью строителей.

Пехоте на передовой постоянно помогают инженерные войска. К примеру саперы вместе с разведчиками прочесывают серую зону чтобы поснимать враждебные мины, как это было в прошлом месяце в Марьенке. Тогда бойцы обнаружили более 50 запрещенных международными конвенциями российских противопехотных мин ПМН-2. Сегодня военные инженеры за свою работу получили награды командира бригады.

Эти мужчины избегают публичности – за них говорит их работа, в основном в серой зоне. Сапер не имеет права на ошибку, но именно благодаря военным инженерам пехота на позициях чувствует себя защищенной.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как проголосовать в зоне ООС на парламентских выборах.

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