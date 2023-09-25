Новые детали атаки по Одессе | ООН имеет доказательства пыток РФ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023

— Оккупанты совершили одну из самых массированных атак на Одессу – какие последствия;

— Украинские артиллеристы производят 90% огневого поражения врага – как им это удается;

— На временно оккупированной Луганщине прогремели взрывы – в городе Сорокино уничтожен склад боеприпасов оккупантов;

— Спецкомиссия ООН собрала свидетельство, что российские военные замучили некоторых украинских жертв до смерти;

— Медучреждения Днепра ежедневно принимают самых тяжелых раненых — как врачи спасают жизнь воинов;

— Украина и Еврокомиссия в ближайшие дни согласуют план действий по экспорту украинского зерна;

— Жительница Мукачево стала приемной матерью для трех девочек – об условиях усыновления во время войны.

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