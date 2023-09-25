Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
В Украине введут бальную систему начисления пенсий в 2024 году: как это будет работать
Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты

Новые детали атаки по Одессе | ООН имеет доказательства пыток РФ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023

— Оккупанты совершили одну из самых массированных атак на Одессу – какие последствия;

— Украинские артиллеристы производят 90% огневого поражения врага – как им это удается;

— На временно оккупированной Луганщине прогремели взрывы – в городе Сорокино уничтожен склад боеприпасов оккупантов;

— Спецкомиссия ООН собрала свидетельство, что российские военные замучили некоторых украинских жертв до смерти;

— Медучреждения Днепра ежедневно принимают самых тяжелых раненых — как врачи спасают жизнь воинов;

— Украина и Еврокомиссия в ближайшие дни согласуют план действий по экспорту украинского зерна;

— Жительница Мукачево стала приемной матерью для трех девочек – об условиях усыновления во время войны.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 18:30 (25.09.2023).

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились
Новые детали атаки по Одессе | ООН имеет доказательства пыток РФ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий
Новые детали атаки по Одессе | ООН имеет доказательства пыток РФ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Новые детали атаки по Одессе | ООН имеет доказательства пыток РФ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.09.2023)
Новые детали атаки по Одессе | ООН имеет доказательства пыток РФ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)
Новые детали атаки по Одессе | ООН имеет доказательства пыток РФ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Больше видео
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Новые детали атаки по Одессе | ООН имеет доказательства пыток РФ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Новые детали атаки по Одессе | ООН имеет доказательства пыток РФ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Игры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь