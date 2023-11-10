Новые детали удара по Скадовску | План РФ в секторе Газа | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
— Результаты работы ПВО.
— ГУР поразило два десантных скоростных катера в Крыму.
— Новые подробности удара по расположению военного следственного управления захватчиков в Скадовске.
— Уничтожение вражеских дронов в Николаевской области.
— Месяц активных вражеских штурмов Авдеевки.
– Жизнь после протезирования – история сапера.
— Россияне проводят информационную политику против украинцев в секторе Газа.
— Совместная съемка военной драмы Starlight Media и французской кинокомпании Гомон.
— На Буковине местный устроил пограничный пункт пропуска «на дому».
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