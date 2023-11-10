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Новые детали удара по Скадовску | План РФ в секторе Газа | Новости Факты ICTV за 10.11.2023

— Результаты работы ПВО.

— ГУР поразило два десантных скоростных катера в Крыму.

— Новые подробности удара по расположению военного следственного управления захватчиков в Скадовске.

— Уничтожение вражеских дронов в Николаевской области.

— Месяц активных вражеских штурмов Авдеевки.

– Жизнь после протезирования – история сапера.

— Россияне проводят информационную политику против украинцев в секторе Газа.

— Совместная съемка военной драмы Starlight Media и французской кинокомпании Гомон.

— На Буковине местный устроил пограничный пункт пропуска «на дому».

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 10:30 (10.11.2023).

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