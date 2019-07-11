Новые лидеры 2: семеро участников представят свои проекты

Горячие дискуссии, неприкрытые амбиции и первые публичные провалы. В проекте Новые лидеры 11 июля будут соревноваться 7 сильнейших участников. Все – смелые реформаторы.

Юрист Оксана Жолнович стремится кардинально изменить украинский трудовой кодекс, чтобы сохранить рабочие кадры в стране. Правозащитница Ирина Шиба готовит законопроект, по которому судей будут отбирать прозрачно, чтобы в конце справедливые приговоры выносили незапятнанные специалисты. Каждый из финалистов проекта Новые лидеры 2 замахнулся на стратегические изменения в различных областях.

Проблемами детей занимаются сразу два участника проекта. Евгений Осипчук предлагает создать единую национальную электронную базу детей в интернатах. Сегодня в таких заведениях их 100 тыс., но информации о детях катастрофически не хватает. А вот Алексей Паращенко предлагает создать единую платформу, где каждый сможет увидеть, какая спортивная организация, а главное – за что получила деньги от государства. Оба верят – их идеи могут изменить страну.

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Бизнес в Украине можно развивать, – убеждены еще двое финалистов. У Валерии Ионан есть план создать бюджетную консалтинговую платформу для игроков малого и среднего бизнеса. А мэр Чорткова Владимир Шматько хочет построить огромный индустриальный парк – один из крупнейших инкубаторов идей и производства на западе Украины.

Александр Гатиятуллин начал движение Украина без пыток и стремится создать эффективную систему противодействия пыток в хосписах, изоляторах, тюрьмах и детдомах. Был и правоохранителем, и заключенным, поэтому знает всю глубину проблемы.

Из проекта уже выбыл первый из финалистов. 11 июля станет известно имя следующего участника, который не убедил зрителей. Хотя в финале все имеют достойные проекты, которые точно могут изменить страну к лучшему.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, кто прошел в восьмерку Новых лидеров и программы.

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