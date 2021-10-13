Новые самолеты для ВСУ: для Минобороны строят три Ан-178 без российских комплектующих

На государственном предприятии Антонов продолжается строительство трех новых самолетов Ан-178 для Министерства обороны Украины. Сейчас специалисты завершают строительство второго фюзеляжа для военного транспортника.

Как рассказал генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Юрий Гусев, первый из трех самолетов военные поднимут в небо уже в следующем году.

Новые транспортники в перспективе должны заменить устаревшие самолеты Ан-26 и Ан-24. Они смогут перевозить как военнослужащих, так и вооружение весом до 18 тонн.

При производстве новых самолетов было решено полностью отказаться от российских комплектующих.

Этот государственный заказ стал первым за годы независимости Украины для предприятия Антонов. Контракт был подписан в декабре прошлого года.

Стоимость одного самолета составляет около 40 млн долларов.

Как заверил Юрий Гусев, все работы по строительству трех Ан-178 проходят по графику.

– Я регулярно посещаю наше государственное предприятие Антонов и могу сообщить, что уже на выходе – второй фюзеляж второго самолета Ан-178 для Вооруженных сил Украины. И мы осуществляем все работы по графику, согласованному с Министерством обороны Украины, — подчеркнул Гусев.

Украина планирует получить три самолета Ан-178 уже в 2024 году.

Как сообщалось, для авиагиганта этот заказ является возможностью полноценно возобновить серийное производство и вернуть славу мощного авиастроителя.

После завершения строительства состоится длительная сертификация Ан-178 уже с импортозамещенными деталями. Для этого нужно 600-700 полетов и по меньшей мере год.

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