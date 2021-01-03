Новые машины скорой под Новый год: в Черкасской области закупили авто для больниц

Экстренная помощь Черкасской области пополнилась 21 автомобилем скорой помощи. Это крупнейшее приобретение за все время существования скорой в области. Обновить парк здесь было критически важно. Из 136 автомобилей замены требовали 90. Они уже несколько раз исчерпали свой ресурс, водители ремонтировали их самостоятельно, лишь бы были на ходу.

Медики говорят, что последнее обновление там было восемь лет назад. А теперь двадцать бригад из разных районов области под Новый год получили новые автомобили марки Citroen. Медики не скрывают эмоций – здесь есть оборудование, о котором раньше могли только мечтать.

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Все машины класса Б и один реанимационный автомобиль класса С – для отдела реагирования на чрезвычайные ситуации. Новые машины скорой стоили почти 42 млн грн.

В этом году планируют закупить еще партию автомобилей. Эти распределили по районам, в том числе и между самыми отдаленными, а семь оставили в Черкассах.

Хотя новые машины – лишь 16% от потребности, черкасским медикам это уже существенно облегчит работу.

Также за время пандемии в Украине значительно вырос спрос на частные больницы. И украинцы начали обращаться не только в государственные медицинские учреждения.