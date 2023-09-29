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НОВЫЕ ограничения для РФ и СОВМЕСТНОЕ производство оружия с ГЕРМАНИЕЙ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023

— Обстрелы Сумщины;

— Атака на Красногоровку и Константиновку, есть погибшие;

—Преимущество немецких танков Leopard 1A5;

— Совместное производство оружия с немецким вооруженным концерном Rheinmetall: первые детали;

— На Харьковщине воюют три брата-пограничника: героическая история;

— Служба безопасности Латвии начала 40 уголовных процессов, связанных с деятельностью по поддержке агрессивной внешней политики России;

— Как россияне по-прежнему заезжают в ЕС и чем это грозит Европе.

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