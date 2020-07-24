Новые песни и шутки. Дизель Шоу отправляется в тур после карантина

Дизель Шоу возвращается из карантина. Последние несколько недель в непринужденной атмосфере, они оттачивали свою новую комедийную шоу-программу. После длительной разлуки со зрителем, они снова готовы удивлять, шутить и заряжать адреналином. И убеждают, за время карантина тем для юмора собрали немало.

Первыми новое шоу, с остроумными шутками смогут оценить одесситы. В этом году Дизели решили своим традициям не изменять и в августе таки организовать мега-шоу в Южной Пальмире. Насыщенную трехчасовую программу актеры покажут 8 августа в местном театре музкомедии. И, кроме остроумных шуток, Дизель Студио удивит новыми зажигательными танцами, яркими костюмами и образами.

Продюсеры юмористического шоу отмечают, концерт состоится со всеми карантинными мероприятиями.

А после одесского концерта, Дизели дадут пять концертов в Киеве в честь пятилетия и поедут в масштабное турне по стране.

Чтобы вы могли немного отвлечься и беззаботно провести время, Факты ICTV собрали лучшие юмористические номера от Дизель Шоу на период карантина.

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