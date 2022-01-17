Новые правила для ФЛП: как на введение кассовых аппаратов реагируют предприниматели

Украинские малые предприниматели, которые с 1 января обязаны установить кассовые аппараты, жалуются на их дефицит.

Так, владелица одесского книжного магазина Галина Дольник заказала регистратор расчетных операций (РРО) еще до Нового года, но до сих пор его не получила.

Единственное, надеется она, что до 1 февраля предпринимателей, не установивших кассовые аппараты, штрафовать не должны.

– Проблема в том, что государство оказалось неготовым, потому что кассовых аппаратов не хватает, – жалуется Галина Дольник.

Зато в черкасском магазине строительных материалов кассовый аппарат заработал с начала года. Приобрел РРО совладелец магазина Владимир Михаил давно, но к новой системе подключил только сейчас.

В целом налоговые новации Владимир Михаил поддерживает:

– Во введении кассовых аппаратов ничего страшного нет. Когда-то надо было начинать, и мы начали. Надо, чтобы все было прозрачно.

Между тем налоговики, которые общаются с предпринимателями в одном из столичных ТРЦ и разъясняют им налоговые новации, отмечают: пока продолжается карантин, никаких проверок и рейдов не будут проводить.

По их словам, новые правила призваны помочь выявить настоящие обороты ФЛП и найти тех, кто только маскируется под малый бизнес.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает, что фискальные чеки помогут защитить и права потребителя, и самого предпринимателя.

– РРО – это в пользу самих ФЛП. Потому что если ведешь бизнес по-белому, если можешь показать свои объемы продаж, то можешь взять кредит, продать свой бизнес, оставить его в наследство, привлечь инвестиции, развиваться и дышать спокойно, – уверяет Даниил Гетманцев.

Напомним, что без кассового могут работать ФЛП первой группы, которые не имеют наемных работников, а за год зарабатывают не более 1 млн грн.

В целом на конец прошлого года налоговики насчитали в Украине почти 2 млн ФЛП.

Фото: Dreamstime

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