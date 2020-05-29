Новые правила коммуникации, дистанции и досуга: в каких условиях заработали детсады

С измерения температуры теперь начинается день в одном из детских садов Днепра. Родители передают детей воспитателям во дворе.

Ковры с длинным ворсом и мягкие игрушки убрали. Несколько раз в день в группах проводят дезинфекцию, проветривают помещение и делают влажную уборку.

Во Львове детсады только готовятся к возвращению детей. Чтобы дети хоть как-то придерживалась дистанции, столы расположили на расстоянии до двух метров. Позаботились воспитатели и о безопасном сне, расположив по-другому кровати. Подробнее — в сюжете Мирославы Прокопюк и Кристины Венгеляускайте.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда подавать документы на зачисление детей в садики и школы Киева — даты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.