Новые правила коммуникации, дистанции и досуга: в каких условиях заработали детсады
С измерения температуры теперь начинается день в одном из детских садов Днепра. Родители передают детей воспитателям во дворе.
Ковры с длинным ворсом и мягкие игрушки убрали. Несколько раз в день в группах проводят дезинфекцию, проветривают помещение и делают влажную уборку.
Во Львове детсады только готовятся к возвращению детей. Чтобы дети хоть как-то придерживалась дистанции, столы расположили на расстоянии до двух метров. Позаботились воспитатели и о безопасном сне, расположив по-другому кровати. Подробнее — в сюжете Мирославы Прокопюк и Кристины Венгеляускайте.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда подавать документы на зачисление детей в садики и школы Киева — даты.
2020-05-29
Теги: Дитячий садок, Карантин