Новые правила перевозки детей в авто: заставят ли штрафы заботиться о безопасности

С сегодняшнего дня запрещено возить детей в машине без автокресла, закон для всех. В том числе и в такси. В Европе это правило давно незыблемое. В некоторых странах даже из роддома не выпустят без автокресла. У нас же – все эти годы безопасностью детей пренебрегали. Причем в ПДД четко прописано правило перевозки детей. Но наказания не было – и не все придерживались.

Восемь утра возле одной из столичных школ. Большинство детей родители привозят автомобилями. Но вот с десяти водителей, только двое добросовестных – детей перевозят в автокреслах. Остальные дети сидит прямо на задних сиденьях, и на переднем пассажирском, что строго запрещено. Объяснять на камеру подобное легкомыслие нарушители не слишком хотят.

По новым правилам, если водителя остановят впервые – он заплатит 510 гривен. Если и это не научит, за второй инцидент взыщут уже 850. Полицейские объясняют, умышленно останавливать водителей только за отсутствие автокресла не будут. Но если водитель совершил иное нарушение, и при осмотре транспорта в машине сидит ребенок не в кресле – ему выпишут дополнительный штраф. Возраст и рост детей будут оценивать в основном на глаз.

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За 10 месяцев этого года в Украине произошло более 4 тыс. ДТП с участием детей. Почти во всех случаях маленькие пассажиры получили травмы из-за несоблюдения правил безопасности. 148 малышей погибли. Если бы все дети были в автокреслах – в 70% они бы выжили. Специалисты говорят, обычный ремень безопасности ребенка не спасет, и может даже навредить.

Стоят кресла от шестисот гривен за сиденье-бустеры и до 6-7 тыс. грн. Обязательно кресло нужно правильно устанавливать – закрепить ремнями, чтобы оно не вылетело вместе с ребенком. Позаботиться о наличии специальных средств для детей должны и водители такси. Некоторые службы уже предлагают такие перевозки за дополнительную плату.

Напомним, 29 октября Рада приняла закон О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей. А 15 ноября президент Владимир Зеленский его подписал.

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