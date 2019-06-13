Новые правила владения оружием в Швейцарии: что изменилось и как реагируют люди

В мае в Швейцарии состоялся общенациональный референдум, на котором граждане сказали да усилению законов относительно свободного владения оружием. Есть мнение, что сработал ультиматум Европейского Союза об исключении Швейцарии из Шенгенской зоны в случае отказа.

Для швейцарца оружие – национальная самоидентификация

Здесь считают, что именно стрелки сыграли не последнюю роль в создании Швейцарии и произнесении конституции 1848 года. Здесь гордятся тем, что именно швейцарская гвардия охраняет Папу римского. И почти каждый швейцарец умеет стрелять.

Достичь максимальной концентрации возможно постоянными тренировками. Кэролайн опасается, что вскоре ее ружье могут запретить. Евросоюз рекомендовал Швейцарии изменить законодательство после терактов 2015 году в Париже, когда погибло 137 человек. В случае несогласия Швейцария могла лишиться членства в Шенгене.

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Запретить могут именно полуавтоматическое оружие.

Результаты референдума показали – более 60% граждан поддерживают строже законодательство владения оружием. Теперь владельцы оружия обязательно должны его зарегистрировать, спортсмены должны предоставить документы о членстве в стрелковом клубе. А производители и продавцы оружия теперь должны сообщать в кантон о каждой операции купли-продажи.

К слову, теракт в Новой Зеландии: жители начали добровольно сдавать оружие.

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