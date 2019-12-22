Новые проблемы с 430 млн грн. Как работает введенный е-билет в столице

Сразу в двух городах Украины местные власти вводят электронные билеты. Первопроходцами в этом деле стали Луцк и столица Киев.

Электронный билет в столице удешевляет проезд и должен сэкономить время пассажиров. Впрочем, как раз это пока и не получается. Самая большая проблема с электронным билетом в Киеве в метрополитене, там турникеты обрабатывают данные или слишком долго или снимают деньги и не пропускают пассажиров.

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Весной жетоны из метрополитена исчезнут. Но пока за ними особенно в часы пик выстраиваются длинные очереди преимущественно из гостей столицы.

Проблемы в метро в столичной власти объясняют устаревшими сетями подземки. За 2 месяца обещают их модернизировать за 15 млн грн. В наземном транспорте валидаторы работают качественнее. С сентября ходят контролеры со специальными приборами, которые работают на системе Android и передают данные на основные серверы.

Введение электронного билета стоило столице 430 млн грн. В следующем году городские власти планируют потратить еще несколько десятков миллионов.

Эксперты из компании Дозорро анализируя закупки говорят, что город мог сэкономить 20 млн грн. Но купили услуги по обслуживанию валидаторов еще до окончания гарантийного сервиса.

Представитель городских властей говорит, что услуги были закуплены на установку оборудования, прокладку сетей, замену бортовых компьютеров и настройку программного обеспечения.

В следующем году столичные власти обещают докупить 300 тыс. ученических электронных билетов, наладить работу автоматов, мобильного приложения и программного обеспечения всей системы е-билета.

Напомним, в Киевском метрополитене продолжаются реформы по оплате проезда.

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