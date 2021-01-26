Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир / Мировые новости

Новые назначения и разговор с Путиным: как прошла неделя президентства Байдена

Джо Байден провел первую неделю на посту президента США. За этот короткий срок он успел выдать более 30 исполнительных указов.

Одобрение Сената получили ключевые члены новой администрации — министр обороны Ллойд Остин, финансов — Джанет Йеллен, и 26 января на должности утвердили нового госсекретаря Энтони Блинкена.

Также лидер Соединенных Штатов провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время него Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Однако приоритет номер один для Джо Байдена в первые 100 дней работы — преодоление пандемии коронавируса. Он надеется, что Конгресс, который сейчас контролируют демократы, одобрит предложенный им так называемый План спасения Америки.

Читайте
Украина, Навальный и Северный поток-2: как прошел первый разговор Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого Дома рассказала о мнении президента по поводу Северного потока — 2. По ее словам, Байден считает, что это плохая сделка для Европы.

Теги: , , ,

По теме

Аккорд трансатлантического единства: Кулеба поздравил Блинкена с назначением
Аккорд трансатлантического единства: Кулеба поздравил Блинкена с назначением
Плохая сделка: Байден о строительстве Северного потока — 2
Плохая сделка: Байден о строительстве Северного потока — 2
Украина, Навальный и Северный поток-2: как прошел первый разговор Байдена и Путина
Украина, Навальный и Северный поток-2: как прошел первый разговор Байдена и Путина
В Ирландии обвинили Россию и Путина в исчезновении известного дельфина
В Ирландии обвинили Россию и Путина в исчезновении известного дельфина
Владельцы дворца — бизнесмены: Кремль прокомментировал фильм Навального
Владельцы дворца — бизнесмены: Кремль прокомментировал фильм Навального
В США обнаружили первый случай бразильского штамма коронавируса
В США обнаружили первый случай бразильского штамма коронавируса
Байден сомневается в успехе процедуры импичмента Трампа — CNN
Байден сомневается в успехе процедуры импичмента Трампа — CNN
Сената США передали резолюцию об импичменте Трампа
Сената США передали резолюцию об импичменте Трампа
Вверх Вверх