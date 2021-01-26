Новые назначения и разговор с Путиным: как прошла неделя президентства Байдена

Джо Байден провел первую неделю на посту президента США. За этот короткий срок он успел выдать более 30 исполнительных указов.

Одобрение Сената получили ключевые члены новой администрации — министр обороны Ллойд Остин, финансов — Джанет Йеллен, и 26 января на должности утвердили нового госсекретаря Энтони Блинкена.

Также лидер Соединенных Штатов провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время него Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Однако приоритет номер один для Джо Байдена в первые 100 дней работы — преодоление пандемии коронавируса. Он надеется, что Конгресс, который сейчас контролируют демократы, одобрит предложенный им так называемый План спасения Америки.

Пресс-секретарь Белого Дома рассказала о мнении президента по поводу Северного потока — 2. По ее словам, Байден считает, что это плохая сделка для Европы.