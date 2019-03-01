Новые субсидии и пенсии: как изменятся выплаты с 1 марта

С 1 марта в Украине начинается монетизация субсидий на оплату коммунальных платежей. Живые деньги на руки получат почти 3,5 миллиона домохозяйств. Пенсионеры получат субсидию вместе с пенсией, которая будет проиндексирована.

Постепенно все будут получать живые деньги. Пенсионеры, а таких среди получателей субсидии – 70%, получат ее в марте вместе с пенсией в банках, или же через Укрпочту. Остальные же людей – в Ощадбанке. Денег хватит всем, успокоил Андрей Рева, поэтому создавать ажиотаж и стоять в очередях не стоит.

Главная идея монетизации – приучить людей к экономии ресурсов, ведь то, что не потратили на коммуналку, можно будет использовать на что угодно. Но люди должны понимать – именно они отвечают за оплату. Также каждому пришлют письмо с инструкцией, как и когда платить, и обязательно напомнят – будут долги – не будет субсидии.

С сегодняшнего дня в Украине также начинается автоматическое повышение пенсий. Государство проиндексирует выплаты более 10 миллионам украинцам. Средняя сумма надбавки -255 гривен. Увеличение пенсий будет зависеть от показателей инфляции и роста минималки. Кроме этого, 2410 гривен получат те украинцы, у которых имели высокий стаж и мизерные пенсии. Им заплатят пополам в марте и апреле.

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В правительстве уверяют, к инфляции это не приведет, ведь 4,5 миллиарда на это взяли от растаможивания евроблях, а не напечатали.

К слову, больше об изменениях, которые ждут Украину в 2019 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.

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