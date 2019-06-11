Новые тарифные сюрпризы: что ждет украинцев после реформы рынка газа

Со следующего года украинцев ждут очередные тарифные сюрпризы. Стоимость энергоресурсов будет определять не государство, а свободный рынок. Это касается и электроэнергии, и газа.

В теории обе реформы обещали конкуренцию, свободный выбор и низкие цены. Однако через вездесущие монополии может произойти наоборот. Специалисты уже прогнозируют рост тарифов на электричество.

Какая же она – настоящая рыночная цена на газ украинцы смогут узнать уже с 1 января. Именно тогда в Украине должен заработать розничный рынок газа. И именно он, а не государство, будет регулировать стоимость голубого топлива для бытовых потребителей, ориентируясь на мировую конъюнктуру. Международный опыт показывает: конкуренция снижает цены, и в Украине для начала следует создать саму конкуренцию. Иначе рискуем столкнуться с очередное повышение тарифов.

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Чтобы не допустить подорожания газа, специалисты призывают сначала демонополизировать рынок поставок топлива. Тогда украинцы смогут самостоятельно выбирать, в кого им покупать ресурс. Если не понравится один поставщик – пойдут к другому. Именно так рынок работает в Европе. В Украине вместо того – все, как и раньше, в руках газсбытов.

Конкуренцию газсбытам пытается составить разве государственный Нафтогаз. Сейчас его филиал продает людям топливо в Кировоградской области, хотели попробовать и в других регионах, но частные компании не хотят иметь конкурента. Именно поэтому, как предполагают специалисты, и придумали так называемые температурные коэффициенты, за счет которых потребителям формируют сомнительные долги и отказывают в изменении поставщика. Таким образом людям фактически навязывают свои услуги.

Иначе альтернативных поставщиков ресурса просто не будет, конкуренции и как следствие низких цен – тоже. Поэтому эксперты рынка надеются, что до конца года процедуру перехода от одного поставщика к другому таки успеют упростить. Тогда украинцы смогут менять продавца газа так же легко, как сейчас – мобильного оператора.

Напомним, Елена Зеркаль заявила в Гааге, что РФ украла в Украине более миллиарда кубометров газа.

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