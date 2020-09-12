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Новые троллейбусы, концерт и световая инсталляция: Днепр празднует День города

244 года со дня основания в Днепре. На празднике представили новый троллейбусный маршрут от центра города до спального района, где проживает более 23 тысяч человек. За последние годы город закупил 96 новых троллейбусов с низким полом, кондиционерами и GPS-системой. А также ко Дню города открыли самую длинную набережную в Европе.

Еще одним подарком для горожан стало установление места захоронения человека, который помог развить город – Александра Поля. Могила находится в центре Днепра, в Севастопольском парке. Советская власть сделала все, чтобы уничтожить любые упоминания о мецената, но долгие поиски все же дали свои результаты.

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За выходные на двух десятках локаций должны быть развлечения на любой вкус. Но главная изюминка – классический концерт с всемирно известными исполнителями под открытым небом и лазерное шоу. Одну из крупнейших в мире постиндустриальную световую инсталляцию увидят тысячи людей с обоих берегов Днепра.

Активно готовятся в городе-миллионнике и к местным выборам. На пост мэра города претендуют действующий глава Борис Филатов, выдвиженец от Слуги народа Сергей Рыженков и оппонент нынешней власти Загид Краснов.

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