Елена Фроляк, руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новые удары по Харьковщине, есть прилеты… | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
— Ситуация возле Авдеевки.
— Обстрел Харьковщины 12.02.2024: есть повреждения инфраструктуры.
— Оккупанты обстреляли две общины на Сумщине.
— Инцидент на границе: поляки высыпали часть зерна из украинских грузовиков.
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