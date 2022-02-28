Новорожденные в Харькове: темные подвалы, трубы и больницы без сна
Харьков под активными обстрелами российских оккупантов. Особенно от этого страдает перинатальный центр. Доношенные и недоношенные младенцы теперь в подвале.
Стекла закрыты матрасами. Женщины и врачи не выходят из укрытия уже пятые сутки. Матери спят на полу рядом с новорожденными.
Медики снесли в подвалы всю технику и вещи. Они пытаются оказывать всю необходимую помощь. В укрытии сделали даже реанимационное отделение.
Сейчас в харьковском перинатальном центре и 17 новорожденных, от которых отказались родители.
2022-02-28
Теги: Війна в Україні, новонароджені