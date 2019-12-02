Новогодняя сказка от Дизель шоу: чем удивят зрителей и при чем здесь политика

Дизель шоу готовит для украинцев настоящую новогоднюю сказку. Те же актеры, куча новых шуток и новых эмоций будут дарить зрителям актеры развлекательного проекта.

Уже пять лет артисты Дизель шоу шутят так, что смеется вся страна. Но теперь в жизни дизелей новая страница – они начинают высмеивать и нашу политику.

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За каждым веселым номером тяжелый труд целого коллектива, ежедневные многочасовые репетиции, бессонные ночи, килограммы грима.

За кулисами к новогоднему выступлению на дизелях готовятся и звезды. Для Александра Пономарева участие в проекте – это запас непревзойденных эмоций на целый год.

Новые номера и свежие шутки актеров Дизель Шоу, телезрители смогут увидеть уже 6 декабря, в 20:10 на канале ICTV.

К тому же, народные любимцы готовят феерический праздничный выпуск, который выйдет на телеэкраны в новогоднюю ночь.

Напомним, в новом выпуске Дизель шоу комики посвятили номер интернет-зависимости.

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