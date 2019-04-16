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Факты / Видео / Украина

Нововведения в автошколах: что ждет водителей и инструкторов

Старые автомобили, несоблюдение определенных для обучения маршрутов, отмененные занятия и отсутствие контроля – такая ситуация сейчас в тысячах автошкол по всей стране. В погоне за деньгами, там часто идут на незаконные уступки клиентам. И как результат – смертельные аварии.

Так произошло на Тернопольщине. 19-летняя девушка совершила смертельную аварию в день получения ею водительских прав. Расследование показало, что уроки вождения она не брала, потому что в то время была за границей.

Еще громче дело Елены Зайцевой. Из-за аварии, которую она создала, погибли шестеро харьковчан. Поэтому, отныне, деятельность автошкол будет под пристальным контролем.

Теперь преподаватели и инструкторы по вождению будут вести электронный журнал – вносить данные о времени и месте проведения занятий – теоретических и практических. Все для того, чтобы заочных учеников в автошколах было меньше.

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Науку за партами часто игнорируют будущие водители. Здесь все оставили без изменения – 100 часов на теорию и 40 – на вождение. Инструкторы тоже повышают квалификацию – каждые 5 лет. Если ученик трижды проваливает вождения – на пересдачу экзамена отправляют учителя.

Если есть необходимость – учиться ездить можно дополнительно, никаких ограничений нет. Среди нововведений – обязательное фото и видеофиксация во время вождения. Камерой надо оборудовать каждый автомобиль. Их на исправность проверяют каждые два года.

Еще одна новация – сокращение срока действия свидетельства об окончании обучения. Ранее водительское удостоверение можно было получить в течение 10 лет после обучения в автошколе. Сейчас срок сократили до двух. планируют сократить и срок действия прав – с 30 до 15 лет. Зато аккредитацию автошкол упростили. Когда-то кипы документов передавали в региональные и главный сервисные центры МВД, в настоящее время решение будут принимать на местах.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как получить права в 2019 году.

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